Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 18 octobre 2017.

Trois inters pour le quinté très ouvert de ce dimanche à Saint-Cloud. Un favori et des outsiders. Il y aura les deux à l'arrivée, c'est sûr...

Le pari de Vazirabad

La stayer d'Alain de Royer Dupré vise un 3e succès consécutif ce dimanche dans le Prix Royal Oak dont il est le tenant du titre depuis 2 ans. Il sera, dans ce cas, le seul galopeur à réussir cette passe de 3. C'est le favori car l'opposition des huit autres concurrents n'est pas de grande qualité et il reste lui sur une victoire dans le Prix du Cadran, la veille de l'Arc.

Bonne tenue des ventes d'Octobre de yearlings à Deauville

80% des chevaux présentés ont été vendus pour un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en hausse de 7% par rapport à l'an passé, qui était déjà une année remarquable. Le prix moyen par cheval a été en gros de 42.000 euros, mais le record de cette vacation a atteint 500.000 euros. Ce fut pour une fille de l'étalon français en vogue Dabirsim, lequel verra le prix de sa saillie passer l'an prochain de 9.000 à 30.000 euros.

Des drivers inspirés et d'autres pas...

Dans le quinté de Caen remporté par la dernière minute Uniflosa Bella à 10/1 avec Éric Raffin dans une course tactique ou JMB s'est joué de tous ses autres adversaires en faisant un faux train et en démarrant sèchement dans le dernier tournant quand l'un des 2 favoris était englué à la corde. Il a pris une méritoire seconde place devant Franck Anne et Franck Nivard. Favoris, Tony Le Beller et Yohann Lebourgeois (Cantin et Traders) n'ont pas drivé la course de leur vie selon moi. Bonne note pour les 2 Mégissier : Athéna de Vandel 5e et Ulhan du Val pas loin du quinté qui rendaient tous les 250 mètres.

C'est fait pour Aidan O Brien

Vainqueur avec la bonne Hydrangéa, il a battu le record de groupes 1 en une année avec déjà 26 succès. La journée et l'année n'est pas terminée pour lui. À noter que ses deux succès l'ont été avec des fils et filles de Galileo. Bateel et The Juliet Rose ont terminé 2e et 4e de la 3e course.