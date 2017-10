Raphael Marchelli arrête sa carrière

+

4 inters pour la réunion de ce dimanche, 2 pour le quinté et 2 pour le Critérium International avec je l'espère des gagnants à la clef. À voir et revoir.

Bird Parker remporte le Grand Prix de la Toussaint

C'était le quinté de vendredi soir à Mons et le champion de Philippe Allaire est resté invaincu avec Jos Verbeeck puisqu'ils ont remporté ensemble 3 étapes hors de France, le driver belge étant malheureusement toujours interdit de travailler chez nous en raison de ses problèmes avec le fisc.



Tous deux ont devancé facilement Totem d'Azur et Billie de Montfort. Anna Mix n'a terminé que 4e et Swedishman 5e. Selon son entraîneur Bird ne va pas disputer cette année, contrairement à l'an passé, le Cornulier mais tout sera axé pour lui sur le Prix d'Amérique.

De bonnes notes

Comme tous les ans Paris Turf publie un numéro spécial sur le meeting d'hiver de Vincennes. Il est sorti ce samedi et de nombreux entraîneurs y dévoilent leurs meilleures chances pour les semaines à venir. C'est à conserver !

Il stoppe sa carrière

Raphael Marchelli a décidé d'arrêter après un dernier succès dans le quinté de Maisons Laffitte jeudi dernier. Âgé de 39 ans, il compte près de 500 succès dont beaucoup ces derniers temps pour André Fabre chez qui il montait le matin. Il a des projets en tête. Je me souviens de ses premiers succès pour l'écurie de Patrick Rago et c'est un cavalier qui aurait mérité une bien meilleure carrière ..

David Gallon se rachète dans le quinté

Il a pris son joker ce samedi et après 2 mauvais résultats en début de réunion à Compiègne, il a remporté le quinté avec la Nicolle Angel Share notre favorite. Il en avait plein les mains tout le parcours. Ce fut un quinté de favoris avec une petite déception pour Janika le favori, seulement 5e après avoir mené. Mais il a très mal sauté les haies de Compiègne. À reprendre à Auteuil.