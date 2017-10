+

Quelles dates pour les 2 groupes annulées ?

On attend la décision des dirigeants du galop pour lundi au plus tard car il y a un programme international important à venir. Et les neuf 2 ans britanniques et irlandais qui s'étaient déplacés à Saint-Cloud seront-ils à nouveau présents ? Affaire à suivre...

Un coup de 7 pour Christophe Lemaire au Japon

Dans une réunion samedi matin à Tokyo mais ce n'est pas son record car il a déjà remporté 8 courses le même jour. Il réussit en tout cas très bien tout comme Christian Demuro et Vincent Cheminaud qui ont également remporté des épreuves là-bas .

Milord Thomas en piste dimanche prochain ?

Après sa belle rentrée samedi à Compiègne, son entraîneur Dominique Bressou ne cachait pas son envie de présenter tout de même son champion dans le Prix La Haye Jousselin, le pendant du Grand Steeple. Il prendra sa décision selon évidemment la récupération de son sauteur.

Griezmann ne devrait pas être présent à Chantilly

Ou son 1er galopeur, Tornibush prendra part à la 1ère course lundi, le prix du Passage. C'est en réunion 2 vers 12h25. Le footballeur est au vert à la veille d'un match de la Ligue des Champions avec son club de Madrid. Son cheval dont il partage la copropriété avec l'écurie De Sayssel est monté par Soumillon et il devra surtout redouter une Aga Khan bien engagée, Shemda.