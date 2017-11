+

Réagir

Guignol résiste à Iquitos

Guignol résiste à Iquitos dans le Grand Prix de Munich, où ce galopeur allemand s'est imposé de bout en bout. Dernier à l'entrée de la ligne d'arrivée, Iquitos, la bonne note de l'Arc a fini fort mais sans pouvoir rattraper le leader. Dschingis Secret a terminé troisième devant Waldgeist, et le Fabre Boudot, qui a déçu.

À suivre, la réunion de Reims aussi en fin de journée

À partir de 16h30 - et c'est bizarre car parfois, il n'y a pas de trot avant 17h - on retrouve deux réunions quasi simultanée. Le programme est intéressant avec le Grand Prix et des concurrents de quintés bien connus à ce niveau.

De l'apaisement au galop ..

Finalement, la réunion annulée de dimanche ne sera pas recourue mais les dirigeants ont mieux réparti les économies lundi que dans la première mouture, qui avait donné lieu à la manifestation. Tout n'est pas parfait pour certains mais la plupart juge le compromis acceptable et donc les esprits vont se calmer.

De bonnes notes au trot à Laval en réunion 4 mercredi ..

Caduceus des Baux a confirmé sa grande aptitude au monté en remportant sa deuxième tentative dans la spécialité avec Matthieu Abrivard. La première l'avait vu terminer second de Traders. Et puis, dans le Grand Prix JMB, il a encore drivé une belle course en s'imposant avec Univaldi d'Aval devant Eric Raffin et Une Sérenade. On les retrouvera bientôt à Vincennes.

À suivre jeudi soir...

Nos vidéos pour le quinté cette fois de vendredi en nocturne.