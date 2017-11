+

De sages propos de Gérard Augustin-Normand

Le grand propriétaire français, le seul à avoir beaucoup investi ces dernières années, signe en effet un bel édito dans Paris Turf après les événements du dimanche dernier à Saint-Cloud. Il regrette, comme beaucoup, que les deux groupes annulés ne soient pas recourus. Mais surtout, il a cette phrase à laquelle j'adhère totalement :



"Il n'y a pas de vision d'avenir. Seulement des mesures de circonstances. On comble un trou pour en creuser un autre, tout en divisant tout le monde. Il n'existera pas le moindre début de commencement de relance sans un renouveau de l'attractivité du pari hippique que l'on a de cesse de dénaturer en transformant un jeu de réflexion en un jeu de hasard ! Le plaisir du parieur était de chercher et le jeu de hasard que sont devenues les courses pèse sur la juste rétribution de ceux qui prennent le temps d'analyser." À vos commentaires...

Des problèmes de trafic pour les cavaliers de Jean-Claude Rouget

À Bordeaux ce mardi, Jean-Bernard Eyquem et Hugo Journiac se sont tour à tour englués à la corde de deux épreuves dont ils étaient les grands favoris des parieurs. Mauvaise pioche et ils auraient mérité de refaire le parcours à pied !

Il sera là...

Milord Thomas, après des analyses rassurantes, sera donc bien présent dans le Prix La Haye Jousselyn dimanche 5 novembre à Auteuil. Ce sera sa 2ème course après une longue absence mais il est le tenant du titre. On y reviendra.

Valko vise l'Amérique

Le trotteur de Sébastien Guarato a donc remporté le prix des Cévennes devant Avé Avis et Virgious du Maza jeudi à Vincennes. Il a ainsi dépassé le cap du million de gains à 8 ans et son entourage vise le Prix d'Amérique avec lui, à condition d'être qualifié. C'est pourquoi il sera au départ du prochain prix de Bretagne contre un certain Bold Eagle mais avec l'espoir de terminer dans les trois premiers de l'épreuve.

Uza Josselyn, elle, enchaîne...

Après avoir battu justement Valko mais aussi Bird Parker, une référence, à Angers, elle a gagné en Italie le Grand Prix des Nations associée à Gaby Gélormini. Elle aussi peut réussir, à coup sûr, un bel hiver.