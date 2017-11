+

De bons chiffres pour la première de Vincennes jeudi dernier

Les enjeux PMU ont en effet progressé de 7% sur l'an passé. Il faut dire que le quinté était prometteur avant, parce qu'après, des favoris ont déçu. Les dirigeants du trot aimeraient bien un tel chiffre, en tout cas, à la fin de leur meeting d'hiver.

Une tirelire de 5 millions d'euros pour le quinté de ce dimanche

C'est une journée EpiqE Day puisque se dispute le prix La Haye Jousselin.

Flavien Prat au top

Le cavalier français expatrié aux États-Unis a eu une bonne réussite lors de la première soirée de la Breeders Cup. Il a en effet gagné deux courses et s'est placé dans deux autres. Une belle revanche pour lui après, d'une part un grave accident il y a quelques mois, et d'autre part, un manque de partants en France. La seconde soirée était dans la nuit de samedi à dimanche, on y reviendra. À signaler tout de même, le succès de l'Irlandais Mendelssohn qui permet à Aidan O'Brien d'afficher déjà 27 groupes 1 cette saison.

Une belle parade à Auteuil avant le prix La Haye Jousselin justement

Grâce à l'association Au-Delà des Pistes pilotée par Marine Thévenet, sept cracks retraités des hippodromes vont défiler dans le rond de présentation. Ils cumulent près de 100 victoires et 10 millions de gains. Parmi eux : Cyrlight, Mid Dancer, ou encore Remember Rose.

Device n'y arrive toujours pas

Le cheval n'arrive pas à remporter son premier groupe 1. Le crack de Guillaume Macaire a été battu à l'issue d'une longue lutte par son rival Alex de Larredya poussé par un Gaëtan Masure déchaîné. Troisième, Galop Marin a bien couru dans ce lot. Les Bressou sont en forme puisqu'il a remporté le Congress avec Échiquier Royal.

Des chutes dans le quinté

Ultranet, et surtout Saint Xavier qui était en tête. C'est Cafertiti qui a causé la surprise (hélas) devant Diamond Charm qui lui a répété.