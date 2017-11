+

Talismanic remporte une épreuve de la Breeder S Cup

Avec Mickael Barzalona dans la nuit de samedi à dimanche et pour le compte d'André Fabre. Les trois autres tricolores engagés ont terminé leurs courses entre les 6 et 8èmes places. C'est le cavalier tricolore expatrié, Florent Giroux, qui a remporté la plus belle (6 millions de dollars). Bravo à lui.

Du beau monde à Auteuil

André Fabre, qui n'était pas en Californie, était présent dimanche pour la belle réunion de même que de nombreux trotteurs : JMB, Christian Bigeon, Sylvain Roger, Sébastien Hardy. Pour le galop, Yohann Gouraud a pris une belle 3ème place dans la Grande course de haies des 3 ans.

Un jockey d'obstacle qui s'affirme

J'aime bien trouver de nouveaux noms. Il s'agit là de Simon Cossart qui bénéficie des montes de Maisons Laffite. Après un succès à 30/1 samedi, il a enlevé la 1ère dimanche à 10/1. On peut donc encore le toucher à belle cote.

De belles épreuves à Vincennes ce lundi

Trois courses de groupes à suivre avec des bons au monté, et deux épreuves préparatoires au Critérium des 3 ans prévu à la fin de l'année (voir nos pronos).

Déjà 2 victoires en 3 courses pour Guillaume Macaire

Il a remporté le Prix Fondeur avec Saint Goustan Blues et le Cambacérès avec Tunis (où il a fait le doublé). Pourtant il n'avait pas un sourire écarlate !



Bipolaire remporte le Prix La Haye-Joussselin... Milord second

C'est un beau gris qui a été bien monté par Thomas Guéguen et qui a profité entre autre de la chute de So French pour se rapprocher des premiers dans le dernier tournant et pour dominer sur le plat le vaillant Milord Thomas qui a donc presque réussi son challenge de remporter quatre fois de suite cette épreuve, qui est le pendant du grand Steeple.



Il lui a manqué un peu de fraîcheur sur le plat, lui qui avait couru il y a six jours seulement .

N'empêche, son entourage a eu raison d'essayer et le sauteur est bien rentré, ce qui est essentiel. Le vainqueur restait sur deux succès, dont un dans la préparatoire et sa victoire est nette. Bravo à François Nicolle qui a donc remporté les 2 belles du week-end : Le Grand Prix d'Automne et le Prix La Haye-Jousselin. 3ème Perfect Impulse a terminé à sa place devant Borice. Le brave Shannon Rock, lui, mériterait des vacances.