Revoilà Ulka des Champs, Afghan Barbes parti pour un bel hiver

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 6 novembre 2017.

Critérium des 3 ans : ça se précise

Il y a eu ce lundi 6 novembre les deux premières préparatoires à Vincennes. Chez les pouliches, c'est la Nivard Erminig d'Oliverie, grande favorite, qui s'est encore imposée. C'est une Leblanc dont les pensionnaires sont déjà très en forme.



Chez les poulains, les deux Guarato continuent de la jouer mano à mano. Un coup c'est l'un qui gagne, un coup l'autre. Cette fois, c'est Eridan qui a devancé Ecu Pierji. Les deux dominent et j'ai l'impression que le second est meilleur sur plus longue distance et le premier sur plus court. En retrait, il faut noter le bon parcours de Easy des Racques, hélas distancé. Il faudra le reprendre.

Revoilà Ulka des Champs

La jument de Gilles Curens, qui est une miraculée car longtemps grièvement blessée, a remporté à Vincennes le Prix Reynolds, la 1ère préparatoire au Cornulier devant le Leblanc Veloce du Banney et Tornado Bello, qui monte en puissance.

Afghan Barbes parti pour un bel hiver

Il a en effet facilement remporté le quinté de lundi 6 novembre à Vincennes, dont il était le favori. Il a égalé son record en s'imposant nettement. En retard de gains, on va le revoir à ce niveau c'est sûr. À noter, encore des 30 et 40/1 en 4ème et 5ème places, d'où mon édito toujours valable.

Une bonne initiative : le communiqué commissaire

C'est une nouveauté du trot pour ce meeting d'hiver : à chaque fois qu'une arrivée paraît litigieuse, notamment sur les allures dans la ligne d'arrivée, si le trotteur n'est pas distancé on passe au public présent à Vincennes mais aussi sur Équidia la fin de la course pour expliquer la décision des juges. Cela afin de garantir une plus grande transparence encore.

Déjà pris par la patrouille

Pour des faux départs, Léo Abrivard et David Thomain ont pris deux jours de mise à pied à la suite des nouvelles dispositions de l'hiver. Gare à la récidive car c'est plus cher ensuite et les amendes financières suivent.

Des amours de galopeurs

Tour à tour, Jacques Ricou et Thomas Gueguen ont évoqué leurs deux champions d'obstacles pour expliquer leur satisfaction de monter des sauteurs qu'ils adorent, en l'occurrence Milord Thomas et Bipolaire. C'est bien.