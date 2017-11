Monocle n'aurait pas du courir, Carat Williams contre Django Riff

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 7 novembre 2017.

Déjà la 12ème étape du GNT à Nantes

Il n'en reste plus que deux pour cette année 2017, et ce quinté est ouvert avec de bons éléments, une fois n'est pas coutume, au 1er poteau (voir notre pronostic).

Clément Lecoeuvre pro

Je l'ai rencontré à Saint-Cloud et il m'a annoncé qu'il avait remporté sa 70ème victoire ce week-end. À lui de poursuivre sur sa lancée. Il a fait des places mais pas de gagnants ce mardi 7 novembre. Il faut dire que son écurie est un peu à la peine. Les Lellouche sont en train de vivre une mauvaise année mais il monte, lui, souvent pour des Allemands.

Une décision controversée

Dans la 2ème épreuve de Saint-Cloud, Monocle a échappé à la main de son cavalier et a fait à grande vitesse deux tours de l'hippodrome. Repris, il a tout de même pris part à la course, sans faire l'arrivée bien sûr, mais ensuite je l'ai vu avoir beaucoup de mal à récupérer et le vétérinaire de service ne le lâchait pas des yeux. Il aurait sans doute mieux valu qu'il soit non partant, enfin c'est mon avis.

Carat Williams contre Django Riff

Je l'avais oublié celui-là, qui peut courir avec des prétentions le Prix d'Amérique. Il sera en tout cas au départ du Prix Marcel Laurent jeudi 9 novembre à Vincennes, notamment contre Django Riff.