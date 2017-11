La forme pour JMB, Carat Williams confirme et s'annonce

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 9 novembre 2017.

La forme pour JMB

Jean-Michel Bazire a réussi un coup de quatre à Nantes mercredi 8 novembre, avec notamment la victoire de notre dernière minute. Ses trotteurs sont bien et, quoiqu'il en dise, un 19ème Sulky d'Or reste à sa portée car il continue de mener la danse devant Franck Nivard et a remporté encore une belle course jeudi 9 novembre à Vincennes, le Prix de Ranville.

Carat Williams confirme et s'annonce

Il a remporté sans problème le fameux Prix Marcel Laurent jeudi 9 novembre à Vincennes devant deux concurrents étrangers et Django Riff, qui est à créditer d'une belle fin de course. Pour Sébastien Guarato, Carat Williams peut courir le Prix d'Amérique. On va voir s'il dispute donc les préparatoires. L’entraîneur s'annonce bien équipé pour la grande course avec Bold Eagle, Valko Jenilat, Carat Williams et peut-être Billie de Montfort.

Le programme de Bold Eagle

J'ai donc rencontré Sébastien Guarato, qui m'a dit que son champion, en grande condition, va disputer les trois premières "B" - mais pas le Prix de Belgique -, puis le Prix d'Amérique et le Prix de France. En revanche, il n'est pas certain de courir le Prix de Paris car il a la possibilité de disputer le Critérium de Vitesse de Cagnes-sur-Mer un peu plus tard. Il verra selon la forme du crack.

Beau Pick 5 à Saint-Cloud

Vendredi 10 novembre, en réunion 4, avec à 14h35 et sur 3.100 m des partants bien connus comme Against Rules, Libello, Nardo et autre Nabunga (voir mon pronostic).

Information à suivre de Gérard Nifort

Toujours bien renseigné sur ce qui se passe en Scandinavie. Les dirigeants norvégiens devaient évoquer jeudi 9 novembre la possible sanction à l'encontre de Fabrice Souloy dans l'affaire du cobalt. Dans un premier temps, ils parlaient d'une interdiction de 15 ans (n'importe quoi). On saura donc dans les heures à venir ce qu'il en sera. À suivre.

La famille Levesque en forme

C'est bien. Pierre a remporté le quinté à Vincennes jeudi 9 novembre et sa fille Camille une belle course monté, le Prix Olry-Roederer. À suivre, donc, l'entrainement dans les jours à venir.