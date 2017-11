+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 10 novembre 2017.

PMU : du nouveau pour jouer et se faire payer

Cela concerne les hippodromes, les bars-tabacs et autres lieux de prises de paris. Il est désormais possible de combiner avec plus de souplesse ses moyens de paiement. Cela veut dire que si l'on peut évidemment toujours jouer en espèces ou par chèques paris, il est possible de le faire également via sa carte bancaire et d'être payé sur celle-ci, si on le désire, via un terminal spécial installé sur place.



Il est aussi possible, d'ailleurs, de fractionner les deux, d'avoir un peu de liquide en gains et le reste sur la carte bancaire. Le PMU suit en cela le sens de l'histoire, qui veut que l'on ait de moins en moins de liquide et que l'on utilise de plus en plus sa carte. Une adaptation logique et nécessaire, donc.

Nos vidéos

Deux interviews avec un petit problème rarissime de son, et trois chevaux analysés pour la réunion de ce samedi 11 novembre à Toulouse, dont deux dans le quinté. Il s'agit cette fois d'outsiders.

André Fabre proche des 4.000 succès

Il ne lui en manque que deux ce samedi 10 novembre, et nul doute qu'il aura dépassé ce chiffre record à la fin de l'année. Ses deux inédits Zucchini et Musis Amica se sont imposés à Saint-Cloud vendredi 10 novembre dans les Prix Chapeau Rouge et Allée d'Amour, mais je recommande pour l'avenir la pouliche de "Criquette" Head Futura, la bien nommée, qui a terminé plaisamment son parcours dans le Prix Allée d'Amour.

Fabrice Véron, lui, en est à 1.000

Ce qui est bien à l'issue d'une année où il a perdu son statut de premier jockey chez Henri-Alex Pantall. Il est désormais free lance et est installé dans l'ouest.

Une question qui me lance

Pourquoi les 2 ans qui débutent courent-ils le plus souvent la dernière course ? Ils peuvent s'énerver dans les boxes et y perdre leur influx. Ce vendredi 10 novembre à Laval en réunion 5, le crack supposé de Philippe Allaire Feliciano attendait ainsi 19h25 pour disputer sa 1ère course, espérons.