Raffin et Abrivard sanctionnés, Nivard roi des quintés

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 14 novembre 2017.

Raffin et Abrivard sanctionnés

On ne peut pas reprocher leur laxisme aux dirigeants du Trot. Les moindres gènes sont sanctionnées et Éric Raffin ou Matthieu Abrivard ont eu droit lundi 13 novembre à deux jours de mises à pied chacun. Ils succèdent à David Thomain et Léo Abrivard. Drivers, attention danger.

Une nouveauté au départ

Il y aura désormais des commandements plus lumineux pour les pros de Vincennes et en dernier ressort le starter aura la main. Attention là aussi.

La fête à Vincennes ce mardi soir

Pour le passage de témoins entre le Galop et le Trot dans les EpiqE Series, puisque le Trot prend la relève. Quelques jockeys de galop, pour l'occasion, vont driver en compagnie de leurs confrères du trot dans une course de road cars, au cours d'une soirée où on effectuera par ailleurs le tirage au sort des 8èmes de finale de la Coupe de France de football.

Le message est passé

Les dirigeants des courses l'affirment : sitôt envisagée par le ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, la possibilité de donner un pourcentage supplémentaire aux preneurs de paris de la Française des Jeux pour compenser la hausse du tabac (voir un ancien édito), ils ont activé leurs relais pour s'y opposer et il parait qu'ils ont obtenu ainsi le statu quo. Tant mieux, car le différentiel ne joue pas en leur faveur : 5% pour la Française des Jeux contre 2% pour le PMU.

Franck Nivard roi des quintés

Et à des cotes ! Lauréat vendredi 10 novembre à Vincennes en nocturne, il a aussi remporté les quintés de lundi 13 novembre à Vincennes et de ce mardi 14 novembre à Bordeaux, pour des cotes de 2 à 9 /1. Dommage, mercredi 15 novembre c'est du galop à Angers.