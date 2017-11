+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 15 novembre 2017.

Iro signe le tee-shirt du Prix d'Amérique 2018

Le créateur change tous les ans et c'est donc cette année la marque urbaine qui a été choisie. Crée en 2005 par Laurent et Arik Bitton, elle est surtout connue pour ses imprimés originaux. Le tee-shirt est noir avec une tête de cheval blanche et il est vendu en édition limitée 25 euros sur le site du Trot. Tout l'argent récolté ira ensuite à l'association Princesse Margot, qui mène des actions pour améliorer le quotidien des enfants et adolescents atteints du cancer.

Le Prix de Bretagne sera-t-il le quinté ?

On l'espère, dimanche 19 novembre. La liste fond vite mais ils sont encore 16 engagés dont un ou deux douteux. Nuncio est reparti pour nous jouer, comme l'an dernier, l'arlésienne. Attendu pour cette épreuve, il a été retiré des partants ce mercredi 15 novembre. En revanche, il reste quatre Guarato dont Bold Eagle, deux Bazire dont Belina Josselyn, Bird Parker pour Philippe Allaire et Akim du Cap Vert pour Franck Anne. À venir sur notre site, nos interviews des deux entraîneurs les plus représentés dans une course où il y aura une tirelire de 10 millions d'euros au PMU.

Yves Dreux sanctionné à son tour

Il a écopé de deux jours de mise à pied pour une gène mardi 14 novembre.

La britannique Hayley Turner remporte le quinté d'Angers

Il s'agit de son premier succès dans un événement en France. C'est la cavalière la plus titrée de son pays, qui avait raccroché ses bottes mais qui a repris du service avec la décharge attribuée aux cavalières dans nos compétitions. Elle n'était pas favorite de la course de ce Handicap d'Angers. La dernière minute n'a terminé que 7ème.