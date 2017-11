Le Prix de Bretagne sera bien le quinté, Cassate pour l'avenir

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 16 novembre 2017.

Précision sur les épreuves des Masters Longines

Elles ont bien lieu à l'occasion du Salon du cheval mais exactement du jeudi 30 novembre au dimanche 3 décembre (voir l'édito de mercredi 15 novembre).

Le Prix de Bretagne sera bien le quinté

Dimanche 19 novembre à Vincennes. 15 concurrents vont le disputer, la liste est officielle. Il y aura une tirelire de 10 millions d'euros et ce sera la 7ème course vers 16h05. On y reviendra demain.

Le plus vieux à l'arrivée du quinté de Fontainebleau

C'est Amadeus Wolfe Tone qui s'est imposé en effet dans ce sprint, à 8 ans, jeudi 16 novembre. C'est sa 2ème victoire dans un quinté mais le 1er pour son cavalier Stéphane Breux. À signaler la 3ème place d'Orangefield, la dernière minute, et donc la réussite de Mathieu Boutin avec ses chevaux d'âge qui courent beaucoup mais répètent leurs performances.

Cassate pour l'avenir

La jument de l'écurie Luck a effectué une belle rentrée à Vincennes, jeudi 16 novembre, après son succès dans le Prix de Normandie. Elle a terminé 2ème du Prix de l'Île d'Oléron derrière Caduceus des Baux, qui a lui confirmé ses belles aptitudes dans la spécialité. Ce sont des trotteurs que l'on pourrait revoir dans le Prix de Cornulier mi-janvier.