Deux inters mais quatre chevaux analysés dont le crack Bold Eagle dans le superbe Prix de Bretagne, le quinté de dimanche. C'est du lourd avec JMB et Sébastien Guarato qui évoquent leurs champions. À voir et revoir.

Après les employés, les entraîneurs, les jockeys menacent à leur tour

C'est au galop et c'est une info du toujours bien informé Jour de Galop. Jacques Ricou, qui est le président de l'Association des Jockeys, vient d'écrire à Édouard de Rothschild pour exiger des propriétaires de chevaux des contrats de travail et des salaires pour les cavaliers quand ils montent en courses. Il menace : si les jockeys n'obtiennent pas le statut de salariés en CDD, il envisage de retarder les courses entre le 26 et le 30 novembre prochain aussi bien à Paris qu'en province. Les réunions seraient non pas annulées mais retardées ainsi d'un quart d'heure le 1er jour, d'une demi heure le second et ainsi de suite !





Pour les cavaliers, ce serait un plus dans leurs démarches administratives variées. Les propriétaires sont eux contre, car ils devraient payer dans ce cas des charges sociales importantes et ils seraient également, ce qui n'est pas le cas actuellement, tenus pour responsables lors de chûtes ou autres accidents du travail ! Pour le moment les dirigeants du galop ne disent rien mais on imagine que cela s'agite en coulisses. C'est vraiment, après trois quintés annulés et une contestation du nouveau Longchamp, une annus horribilis pour la spécialité.

Nuncio existe !

Le trotteur scandinave absent du Bretagne pourrait quand même venir disputer le Bourdonnais le 10 décembre prochain. On verra car il a été l'arlésienne du dernier meeting d'hiver.

Et un trotteur pour Antoine Griezman !

Après l'achat de son galopeur, le footballeur vient d'acquérir un bon deux ans en provenance de l'écurie de Philippe Allaire Fleirel Vedaquais qui va être entraîné par Ludovic Peltier près de Macon où vit la famille Griezman. Il a déjà fait l'arrivée à Paris et devrait courir pour son nouveau propriétaire le 1er décembre prochain à Vincennes.