Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mercredi 22 novembre 2017.

JMB à suivre jeudi 23 novembre à Vincennes

Il possède 18 victoires d'avance sur Franck Nivard et a quatre bonnes possibilités de gagner. Nul doute qu'il va scorer.

Aero King remporte la 13ème étape du GNT à Rouen

Second succès consécutif pour le partenaire d'Anthony Barrier. Seulement 6ème, Tiger Danover a tout de même conforté sa position de leader avant la dernière épreuve, qui va compter double et où les prétendants seront nombreux.

C'est bête

Le samedi 2 décembre prochain, il y aura deux réunions d'obstacles simultanées à Pau et Cagnes-sur-Mer. De quoi donner le tournis aux entraîneurs qui devront trouver des jockeys dans les deux disciplines.

Ça va mieux pour Nivard et Bold Eagle

Le driver se remet de sa chute de la semaine dernière. Il est cependant encore un peu raide et va passer des examens complémentaires vendredi prochain pour pouvoir reprendre la semaine prochaine. Bold va mieux lui aussi et son entourage assure qu'il sera bien présent dans le Prix de Bourbonnais, le dimanche 10 décembre prochain, avec dans la même course Carat Williams.

Une absence qui coûte un peu

Le forfait du crack dimanche 19 novembre dans le Prix de Bretagne a coûté de l'argent au PMU, qui a dû rembourser au dernier moment des mises qui n'ont pas été transférées, car la décision de ne pas courir est tombée quelques dizaines de minutes avant la course. Bon, cette fois, un cas de force majeur.