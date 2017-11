+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 23 novembre 2017.

Prix d'Amérique 2018 : c'est parti pour l'achat de billets

La billetterie est ouverte depuis le début de la semaine sur le site prix-amérique.com ou sur celui de la Fnac. Les prix sont modestes par rapport à d'autres sorties : un peu moins de 9 euros pour l'entrée et le parking, 7 euros pour l'entrée simple (moins cher qu'une place de cinéma) et 10 euros pour le forfait des deux jours. Cela laisse de la marge pour jouer. C'est bien.

Un nouveau sponsor pour les nocturnes du Trot

C'est un site de sortie très fréquenté par les Franciliens qui se considère comme un magazine urbain. Il va accompagner les soirées de Vincennes. C'est pour cela que le quinté de ce vendredi 24 novembre est le Prix À Nous Paris (voir notre pronostic).

Les Bigeon prennent leur envol

Ça y est, ils passent la surmultipliée. Vasco Flower a d'abord décroché la 5ème place du quinté de jeudi 23 novembre à Vincennes. Costa Haufor a ensuite remporté la 3ème course, le Prix de Jullouville, et El Santo Haufor la 5ème, le Prix de Carentan (Gr B). Ce sont des trotteurs de moyenne catégorie. C'est le moment de leur faire confiance, car tous les ans l'écurie de Christian Bigeon est dans le top 5 des victoires du meeting d'hiver.

Les jockeys français aux portes de la gloire au Japon

C'est dimanche 26 novembre dans la matinée qu'a lieu la Japan Cup, et ils seront deux dans la course avec de bonnes chances : Cristian Demuro (que je considère comme Français maintenant) et surtout Christophe Lemaire qui, en cas de succès, pourrait devenir la première Cravache d'Or non Japonaise de l'histoire des courses nippones. À suivre.

Un couplé surprise dans le quinté de jeudi 23 novembre

À 50 et 30/1 pour les deux premiers à Vincennes, dans le Prix de Sillé-le-Guillaume. Ultra du Gade, bien caché, s'est réveillé avec Éric Raffin. Dans le même temps, quelques favoris n'ont pas fait leur course, comme Univaldi d'Aval (avec JMB) et Valea Mip.