Nos vidéos. Trois inters mais quatre chevaux analysés pour le quinté de ce dimanche 26 novembre à Auteuil. À voir et revoir.

Que de surprises au trot dans les quintés !

50/1 jeudi , 27/1 vendredi soir après le distancement d'un 30/1 et donc un 100/1 ce samedi 25 novembre. Les quintés sont difficiles en ce mois de novembre. Espérons que décembre sera plus clément. Cela dit bravo à Afghan Barbès qui a encore fait un numéro dans la course du jour.

Belle drive de Matthieu Abrivard dans le prix de Chenonceaux

La course principale de samedi 25 novembre à Vincennes. Il a tiré les marrons du feu d'une lutte entre Cantin de l'Éclair et Diablo du noyer pour les déposer facilement à 200 mètres du poteau. Matthieu qui va driver dans l'Amérique Briac Dark, le trotteur de Thierry Duvaldestin.

Michael Owen et Astier Nicolas futur gagnants ?

L'ancienne star du foot anglais, déjà propriétaire de chevaux est depuis peu cavalier amateur. Il a même failli remporter une course à Ascot mais a été battu au poteau. Astier Nicolas, le champion olympique, lui, a obtenu le droit de monter en amateurs ces derniers jours à Deauville où il était parrainé par le maire de la ville Philippe Augier. On devrait le voir à Auteuil l'an prochain.