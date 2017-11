+

Anna Mix n'a pas réussi le test ..

Hélas pour son entourage. La jument a essayé ce lundi midi à Vincennes avec l'aide plusieurs autres trotteurs dont un drivé par JMB de prendre un départ volté et cela n'a pas encore marché. La jument est restée scotchée et Franck Leblanc a décidé d'arrêter les frais.



Elle ne disputera donc pas le Prix d'Amérique qui a lieu avec cette mise en jambes mais les Prix de Bourgogne et de France qui se font derrière l'autostart. Son problème est irrésoluble pour son entraineur qui va peut être courir une épreuve prochainement en Belgique pour la garder en condition.



Dimanche à Auteuil, les 2 représentants de l'américaine ont déçu. Device est tombé et Milord Thomas a terminé second du Georges Courtois battu par le Nicolle Roi Mage.

On Attendait Magaleine Bryant et on a vu Simon Munir

De son coté la casaque Munir a remporté 4 des 5 courses qu'elle a disputées et pris une seconde place. C'est Guillaume Macaire, coté entraineur qui a été le grand gagnant avec 3 succès, 2 secondes places et une troisième.

Le terrain responsable du quinté ?

8 des 17 partants n'ont pas terminé l'épreuve et 6 ont été arrêtés. Cafertiti qui possédait une bonne chance aux dires de son entraineur ne s'est pas adapté à la piste pour son jockey . Mais il a bien terminé quand même. À reprendre la prochaine fois.

Franck Nivard bien présent pour sa reprise à Vincennes lundi

L'homme est dur au mal et on va le revoir très vite sur les podiums...

Les meilleurs employés des courses félicités à Auteuil

Samedi soir 6 d'entre eux que ce soit dans les domaines administratifs ou sportifs ont reçu des trophées. Une bonne initiative du galop pour valoriser les petites mains sans lesquelles les choses seraient bien plus compliquées !