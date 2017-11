1

Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 28 novembre 2017.

Christophe Soumillon passe la surmultipliée

À un mois de l'échéance, il continue d'y croire. Il veut battre le record de Pierre-Charles Boudot - qui n'est pas précisément son ami -, établi l'an passé à 300 victoires. Lundi 27 novembre, il a enchaîné deux réunions à Deauville puis Pornichet pour quatre succès. Ce mardi 28 novembre, avant la dernière course de Deauville, il avait ajouté trois victoires pour être à moins de 30 du record. Donc, c'est encore possible pour lui qui, je dois le reconnaître, ne ménage pas sa peine pour y arriver.

800 pour Alex Abrivard

À 24 ans, il possède un joli palmarès, que ce soit au monté ou à l'attelé. J'en fais un de mes chouchous pour ce meeting d'hiver où il a déjà été retenu sur Twister Bi pour les belles épreuves attelé, alors qu'au monté il pilotera le champion de la maison, Bilibili. À noter qu'il réussit mieux sur la petite piste que sur la grande.

Des quintés piège

Déjà, trouver les 5 n'est pas évident, mais en plus quand on choisit des épreuves touffues avec des étrangers en nombre cela devient de la loterie et il est évident que ce jeu perde alors de son attractivité. Donc, messieurs les organisateurs, de grâce, pensez aux joueurs. Mardi 28 novembre à Deauville (Prix Petite Étoile), il y avait des Britanniques au départ et la surprise est venue de celui que l'on attendait le moins, Indian Blessing. Ce mercredi 29 novembre, il y a 9 étrangers sur 18 au départ dans le Prix de Picardie à Vincennes, dont plusieurs débutent en France. Comment les appréhender