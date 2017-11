Antoine Griezmann en piste, 10 ans de suspension pour Fabrice Souloy

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 30 novembre 2017.

Antoine Griezmann en piste

C'est ce vendredi 1er décembre en soirée que débute sous ses couleurs à Vincennes le trotteur qu'il vient d'acheter à Philippe Allaire. Il s'agit de Fleirel Vedaquais, qui court la 5ème course vers 21h30, le Prix Ourasi, contre quelques uns des meilleurs 2 ans.Le poulain est maintenant entraîné dans le centre-est par Ludovic Peltier et il est drivé par Éric Raffin. C'est le 2ème favori de l'épreuve derrière Feeling Cash, un fils de Ready Cash entraîné par... Philippe Allaire.

10 ans de suspension pour Fabrice Souloy

C'est finalement la sanction infligée à l’entraîneur par la Norvège dans l'affaire du cobalt. Cela veut dire qu'il ne peut plus présenter ses chevaux sous son nom, ni même sous l'entrainement de son beau frère Philippe Billard, qui a repris les rênes en France. La sanction est semble-t-il applicable dans toute la Scandinavie également, et les autorités de ces pays aimeraient bien qu'elle soit étendue à l'Europe toute entière mais les pays concernés restent maîtres de leurs décisions. En France, il ne peut plus faire courir jusqu'à la fin de l'année et doit en principe revenir sur les programmes en 2018.

Franck Nivard enfin

Il n'avait pas encore gagné depuis sa reprise lundi 20 novembre. Ce jeudi 30 novembre, à mi-parcours de la réunion de Vincennes, il avait enfin gagné et deux fois. Tant mieux, c'est bon pour le moral.

Débuts intéressants pour le Super 4

Avec des rapports allant de 30 à 1.000 euros. Je n'ai pas regardé ce qu'il en était pour le Chili (sourire). Ce qui est bien, c'est que le favori a gagné à chaque fois pouvant permettre des champs réduits. À suivre.

Un départ qui attriste

Celui de Christelle Laroche, du service communication du Trot. C'était une correspondante efficace, disponible et toujours de bonne humeur, comme ce service d'ailleurs avec lequel c'est un plaisir de travailler. Je lui souhaite le meilleur pour la suite.

Un rappel

Les Longines Masters ont débuté ce jeudi 30 novembre au Parc des Expositions de Villepinte à l'occasion du Salon du Cheval. Ils vont se poursuivre jusqu'à dimanche 3 décembre avec des superbes compétitions, notamment la Riders Master Cup samedi 2 décembre en soirée, où les meilleurs cavaliers européens seront opposés à leurs homologues américains. C'est dans le Hall 5 B, et durant ces quatre jours les spectateurs pourront également déambuler dans un village de prestige et assister le soir à des concerts. Un bel événement qui vaut le déplacement.