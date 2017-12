+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 1er décembre 2017.

Trois interviews (et du lourd) pour la clôture du GNT, qui est le quinté dimanche 3 décembre, avec 18 partants. À voir et à revoir.

La fête des régions à Vincennes dimanche 3 décembre

Comme d'habitude, avec un village gastronomique qui présente les spécialités des 13 étapes du GNT déjà disputées. C'est la ville du Mans qui sera mise la première en valeur avec ses rillettes. C''est une réunion toujours très festive.

Sur la piste samedi 2 décembre

À suivre à Vincennes, trois courses de groupes qui verront en vedette des futurs concurrents du Cornulier comme Traders, en forme, et Cassate, douée.

Les meilleurs 2 ans au galop selon les Anglais

Ils ont établi un classement et, bien sûr, les concurrents britanniques et irlandais, surtout ceux-ci (de Coolmore) trustent les bonnes places. C'est le Rouget Olmedo qui est le mieux classé chez les Français, devant notamment le Wattel Sacred Life. À noter une absente étonnante, la Freddy Head With You, dont on reparlera l'an prochain.

Pas de surprises, en revanche, dans les classements de l'obstacle

C'est Paris Turf qui publie ce vendredi 1er décembre les meilleurs entraîneurs et cavaliers de l'année : Guillaume Macaire, François Nicolle et François-Marie Cottin forment le tiercé chez les premiers, James Reveley, Bertand Lestrade et Kevin Nabet sont les trois premiers chez les seconds.