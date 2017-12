+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 10 décembre 2017.



Antoine Griezmann a manqué sa première occasion

Feriel Vedaquais, le trotteur qu'il vient d'acheter, n'a en effet terminé que 5ème vendredi soir à Vincennes lors d'une épreuve dont il était le second favori et dans laquelle le 1er favori a été distancé. Mais il a été englué dans le peloton après un mauvais départ et Éric Raffin n'a pu trouver le passage pour finir, sinon il aurait été plus près.



Il devrait néanmoins scorer dans les semaines à venir. C'est un petit trotteur que j'aime bien, Fabriz du Gite qui s'est imposé avec Franck Ouvrie .

Débuts des meetings d'hiver de Pau et de Cagnes en obstacle

C'est Pau qui ouvre le bal en réunion 3 ce samedi avec 8 courses et des Macaire et Nicolle à foison. Lundi, Cagnes prendra le relais.

La fête à Vincennes ce dimanche

Avec, comme d'habitude pour la clôture du GNT, des stands gastronomiques des régions parcourues (de quoi faire un peu en avance ses courses de Noël) et un monsieur loyal pour parler gastronomie : Vincent Ferniot qui officie sur France 3 .

Les finales sur la piste également

Celles des régions parcourues pour les 3, 4, et 5 ans, mais aussi celle des jockeys au monté et des amateurs. Voir nos pronos.

À suivre, encore et toujours nos vidéos

3 inters et du lourd pour la finale du GNT...

Quelques belles surprises à Vincennes ce samedi

Traders a été nettement battu dans le Groupe 2 dont il était le favori. Après avoir mené, il a cédé à mi-ligne droite. C'est Cash And Go qui s'est imposé avec Nivard devant Tony Gio et Tessy d'Été.





Au monté dans une préparatoire au Cornulier Cassate et Cyprien des Bordes, les 2 favoris, ont été battus par le jockey Thomain avec Chablis d'Herfraie en progrès. David Thomain qui a également remporté de haute lutte le quinté avec notre favori Astral Viretaute devant Raffin et Nivard ..