Dernier quinté en nocturne de l'année, Du Johnny sur l'hippodrome de Vincennes

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 7 décembre 2017.

Dernier quinté en nocturne de l'année

C'est ce vendredi 8 décembre à Vincennes avec des juments, hélas, de moyenne qualité. Il y aura encore une nocturne à Paris mardi 12 décembre, mais le quinté aura lieu en diurne à Cabourg. Les soirées reprendront ensuite en mars 2018, après le meeting d'hiver.

Du Johnny sur l'hippodrome de Vincennes

Entre les courses, nous avons eu droit jeudi 7 décembre à quelques chansons sur les hauts parleurs du champ de courses, une initiative apprécié par les turfistes présents que j'ai rencontré.

Trois favoris et deux outsiders dans le quinté de jeudi 7 décembre

À Vincennes, le Prix de Blois, remporté par Une Sérénade de plus en plus étonnante sur une distance qui ne l'avantageait pas. Elle a encore une épreuve à disputer prochainement et n'a pas fini de se distinguer. Vulcain de Vandel a, lui, réussi son retour en région parisienne en terminant bon 2ème devant Day or Night In. Bonne note pour Caduceus des Baux, qui traverse une bonne période en ce moment dans les deux disciplines, et des problèmes de circulation pour Quick Fix, 6ème, à reprendre.

Des chiffres impressionnants

Jour de Galop a fait ses comptes : depuis le début de l'année, 35 chevaux ont été achetés plus d'un million d'euros lors des ventes de jeunes galopeurs. Ils n'étaient que 18 l'an passé. Ce sont les écuries Godolphin et Coolmore qui sont les principaux acquéreurs, les Irlandais ayant acquis le top à 6 millions d'euros. Les éleveurs n'en demandaient pas tant.

La lutte est vive pour le meilleur jockey de trot

Ils sont trois à prétendre au titre : Éric Raffin, Alexandre Abrivard et Adrien Lamy. C'est ce dernier qui parait le mieux placé.