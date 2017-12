Pierre Pilarski : l'obstacle après le trot et le galop

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 8 décembre 2017.

Nos vidéos

Quatre interviews, trois pour le beau Grand Prix du Bourbonnais, le quinté de dimanche 10 décembre à Vincennes avec une tirelire du PMU, et une pour le quinté de mardi 12 décembre à Cabourg. À voir et à revoir.

Les hommes du week-end

Dans les épreuves principales, ce seront à n'en pas douter Sébastien Guarato et Franck Nivard, mais pour ce samedi 9 décembre, JMB peut en gagner quatre. À suivre.

Trois infos de Paris Turf

- 11 des 15 participants ce samedi 9 décembre à Vincennes au Critérium des 3 ans (le quinté) ont du sang de Coktail Jet.



- L’entraîneur espagnole Ana Imaz-Ceca, qui a bien réussi dans le Bordelais et à Cagnes, vient d'être sanctionnée d'une suspension d'un an. Un de ses chevaux, 3ème d'une course à La Teste en août dernier, avait des stéroïdes anabolisants.



- La cavalière vedette britannique est dans l'œil du viseur des autorités de son pays. Hayley Turner, qui monte régulièrement en France avec la décharge pour femmes jockeys, est accusée d'avoir parié dans des courses autres que celles où elle montait (pour un gain minime d'ailleurs) et elle est en infraction avec la réglementation de son pays. Quid en France ? Hum...

L'obstacle après le trot et le galop

Pierre Pilarski, le propriétaire principal de Bold Eagle, vient de se rendre propriétaire d'un sauteur entraîné par Guillaume Macaire.

À suivre dimanche matin

La réunion de gala de Hong Kong, avec des concurrents français au départ. On y reviendra.