+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le samedi 9 décembre 2017.

Nos vidéos

Des interviews pour le beau quinté de ce dimanche dans le Grand Prix du Bourbonnais, la deuxième des préparatoires au Prix d'Amérique avec notamment des nouvelles fraîches de Bold Eagle. À voir et revoir.

Des précisions sur le quinté justement

C'est la sixième épreuve d'une réunion de 10 à Vincennes avec un départ vers 16h10 et l'arrivée en instantané sur RTL sitôt le poteau franchi. Il y a une tirelire de 10 millions d'euros au PMU puisque c'est une épreuve EpiqE Series.

Erminig d'Oliverie au bout du suspense

Je croyais à une arrivée de favoris samedi dans le Critérium des 3 ans mais hélas, il y a eu des défections et une distanciation inattendue, si bien que trois outsiders ont finalement composé la bonne combinaison derrière les deux que l'on attendait.



Eridan l'avait donc emporté sur la piste mais après une enquête des commissaires, il a été disqualifié pour avoir fait une foulée à l'amble dans la ligne droite. Ermining D'oliverie battue de peu au poteau a donc hérité de la victoire devant Ecu Pierji et la surprenante Elite du Ruel. Cinquième, Élegantissime est également à créditer d'une belle fin de course alors que la dernière minute Easy des Racques était battu à mi-parcours et qu'Express Jet, lui, avait été disqualifié presque au début. Bon, malheureusement à revoir...

De mauvaises surprises également à Vincennes samedi

Draft Life qui faisait sa rentrée pieds nus a été vite dominée de même que Dawana (fatiguée?) dans un groupe 2 remporté par Matthieu Abrivard, et puis les deux étrangers de qualité en piste dans le Pick 5 ont été disqualifiés, Calvin Borel et Lover Face.

Une préparatoire pour Django Riff ce dimanche ..

Il dispute la troisième course, le prix Octave Douesnel , un super 4 avec 8 partants seulement contre des adversaires qu'il a déjà battus. C'est une épreuve qui amène au Critérium Continental dont le vainqueur est qualifié pour l'Amérique.