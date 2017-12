Exclusivité RTL : les montants des Triples Couronnes 2018

+

Voici les coulisses de Bernard Glass du dimanche 10 décembre 2017.



Exclu RTL : les montants des Triples Couronnes 2018

Il y a du nouveau en effet. À l'attelé, la dotation pour le vainqueur de l'Amérique, du Prix de France et du Prix de Paris baisse. Elle passe en effet de 300.000 euros en 2017 à 150.000 euros en 2018. Deux explications à cela : les assurances que souscrivent les dirigeants du trot sont plus chères puisque Bold Eagle a montré que le triptyque était faisable et puis surtout, une nouvelle Triple Couronne est crée.



Elle concerne le vainqueur des 3 principales courses monté du meeting : Les prix de Calvados ,de l’Île-de-France et de Cornulier. Là, le vainqueur reçoit 100.000 euros, ce qui fait une différence de 50.000 euros sur 2017 mais permet d'avoir deux lauréats au lieu d'un et puis le prestige reste le même à remporter les trois belles épreuves de l'hiver à l'attelé. Une bonne initiative je crois.

Deux nouveaux administrateurs au trot

Ils seront désignés mercredi prochain à l'issue d'une réunion du conseil d'administration. Il s'agit de pourvoir au remplacement de deux démissionnaires, Gilles Jéziorski, le président de Reims, et Paul Essartial, l'ancien président du trot.

Un seul bon résultat à Hong Kong

Pour les six galopeurs français en lice dimanche matin. Talismanic a terminé second du Vase derrière le roc irlandais Highland Reel qui a remporté pour la deuxième fois cette épreuve à l'occasion de sa dernière course en compétition. Les autres ont déçu à l'image de Karar et Galingari, non placés dans leurs épreuves.

Douzième succès pour Django Riff

Il a remporté pour sa rentrée le prix Octave Douesnel dont il était le favori à Vincennes. C'est une préparatoire au Critérium Continental qu'il va disputer avec l'espoir d'une qualification directe pour l'Amérique. À 4 ans, il a plus d'un million de gains. Il s'est imposé à la lutte, quatre chevaux terminant sur la même ligne. La bonne note est pour Doberman, qui faisait également une rentrée et qui a bien terminé à l'extérieur.

Des danseuses en forme... avec Johnny

Les demoiselles qui accompagnent les remises de trophées ont dansé tout ce dimanche sur des airs du chanteur disparu et, ma foi, leur chorégraphie était excellente et appréciée par le public présent.

Un mauvais chiffre pour le quinté de samedi ..

-8% en effet sur le Critérium des 3 ans qui avait pourtant avant la course 5 bons favoris. Dommage, car les chiffres de novembre sont bons mais l'hommage à Johnny a peut être eu une influence.

Flambée à Deauville pour la vente d'élevage de galopeurs

Les 100.000 euros sont souvent dépassés et la famille Wertheimer a même acheté une jument plus d'un million d'euros !