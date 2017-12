+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 12 décembre 2017.

Jacques Moreau : un décès attristant

L'emblématique président de la société des courses de Laval est décédé lundi 11 décembre à l'âge de 68 ans. C'était un homme discret, charmant, passionné et l'un des plus forts soutiens du GNT et du Grand Prix Anjou-Maine. Yves Dreux et Christian Bigeon, dont il était très proche, lui ont rendu hommage. C'est une grande perte pour le Trot.

11 courses à Cagnes-sur-Mer mercredi 13 décembre

Quelques unes des épreuves annulées lundi 11 décembre à cause des intempéries vont être courues. Du coup, la réunion 4 de ce jour va débuter à 10h pour se terminer à 16h. La course prévue pour le quinté va se courir en 8ème épreuve, vers 14h05, et quelques cavaliers vont bien dormir en fin de journée comme Corentin Smeulders et Ludovic Philipperon, en piste à six reprises.

Des vedettes de l'athlétisme à Vincennes

Mardi 12 décembre, pour la dernière nocturne de 2017. Il s'agit du sprinter Jimmy Vicaut et du champion du monde du 800 m Pierre-Ambroise Bosse, invités par le très professionnel Pierre-Jean Alaux du PMU à venir découvrir l'hippodrome.

Franck Nivard ou Matthieu Abrivard en taxis

Les deux drivers vedettes sont affichés sur quelques taxis parisiens (40) avec la mention "MH 17/18, Vous allez vibrez". Une bonne initiative du Trot qu'a commenté avec humour Franckie en disant qu'il s'était vu en double dans Paris.

Beau Pick 5 à Vincennes

En réunion 1 mercredi 13 décembre, le Prix Auguste François, la 4ème course avec 12 partants au monté sur 2.175 m. Parmi eux, Ulka Des Champs, Alpha Saltor, Tiger Danover, et Val Royal.