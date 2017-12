295 pour Christophe Soumillon

+

Le record des 300 succès se rapproche donc pour la star qui a remporté 2 courses ce jeudi à Deauville. Plus que 5 pour l'égaler et 6 pour le battre. Il sera en piste de nouveau à Deauville en réunion 3 ce vendredi à 7 reprises donc il y arrivera sans doute avant la fin de la semaine avec des montes samedi à Lyon La Soie et dimanche peut être à Pau. Au pire ce devrait être mardi prochain à Deauville.

Il y aura l'an prochain un prix Jacques Moreau

C'est ce qu'a annoncé le Président du Trot Dominique de Bellaigue en rendant hommage à son homologue de Laval disparu à l'âge de 68 ans.

2% d'enjeux en plus en 2017

Le même Président du trot a donné ce chiffre par rapport à l'an passé, ce qui montre d'autant plus du progrès que 4 quintés ont été annulés. A ce propos merci de vos commentaires logiques sur une réforme nécessaire du quinté au vu des dernières arrivées.

Plus de courses de trot l'an passé

Pour la première fois il n'y aura en effet plus de parité dans les épreuves car la discipline va bénéficier du retour en courses premium d'épreuves internationales annulées. Cependant les bénéfices resteront à se partager 50/50 avec le galop.

2 nouvelles villes pour le GNT 2018

Ce seront en automne Pornichet et Strasbourg sans doute0, mais je n'en suis pas certain, à la place du Mans (dommage) et de Saint Galmier.

Dommage pour Skipéria

La jument de l'écurie Passion Racing Club qui s'est avérée son plus bel investissement arrête sa carrière sur une troisième place dans le quinté de Deauville et sur la Psf où elle a souvent brillé. La pensionnaire de Yann Barberot a gagné plus de 200.000 euros en courses.