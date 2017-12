VIDÉOS - Trois interviews pour le Prix Jean Dumouch, le quinté du 17 décembre

+

Préparez au mieux le beau quinté de dimanche 17 décembre à Vincennes, le Prix Jean Dumouch, avec trois interviews. Charles Bigeon présente les chances d'Afghan Barbes (le 3), Matthieu Abrivard celles de Tony Gio (le 10) et Anthony Barrier celles de Vulcania de Godrel (le 7).



Il y a 16 partants dont trois rendent 25 m sur 2.850 m. Vu la qualité des concurrents de tête, cela parait difficile. La course est ouverte mais deux chevaux seront sans doute les favoris : Afghan Barbes et Cash Gamble (le 8).

Charles Bigeon présente Afghan Barbes

Afghan Barbes reste sur deux succès. "Il a fait un bon début de meeting, dans la continuité de toute l'année, explique le driver. Si il répète, il a toutes ses chances pour être dans les trois premiers, peut-être pour la victoire aussi", même si le lot est "plus relevé".

Matthieu Abrivard présente Tony Gio

Leur première association "s'est très bien passé". Ils ont été battu par "un bon pisteur, Cash and Go, qui est sur la montante, donc pas grand chose à lui reprocher". Pour cette course, "le cheval est en forme, c'est sûr".

Sur la forme qu'il a actuellement, il a une belle carte à jouer Matthieu Abrivard

"C'est un vrai bon cheval, poursuit le driver. Il fait partie des jeunes au départ de cette course. Ça peut être un gros avantage. Maintenant, il est efficace. Il lui faut la bonne course, mais sur la forme qu'il a actuellement, il a une belle carte à jouer".

Anthony Barrier présente Vulcania de Godrel

"C'est une super jument, elle l'a encore prouvé l'autre jour : très bonne 2ème de la finale du GNT, c'était super. Sur la lancée, elle redécouvre un bon engagement. Elle ne court pas toute seule, il y a un très bon lot, mais elle répète bien ses courses. Donc, logiquement, tous les feux sont au vert pour qu'elle refasse une bonne performance".