Revoilà Antoine Griezmann, Équidia Life va s'arrêter

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le jeudi 21 décembre.

Revoilà Antoine Griezmann

Son trotteur Fleirel Vedaquais revient en piste ce vendredi 22 décembre dans la 3ème course de Vincennes, le Prix Emmanuel Margouty, qui réunit les meilleurs poulains de 2 ans dans un groupe 2. Il y a deux logiques favoris, Follow You (entraîné par Sébastien Guarato) et Feeling Cash (Philippe Allaire), mais le sien a le droit, comme d'autres, de terminer à la 3ème place en dominant deux adversaires doués : Fabriz du Gite et Fast des Brousses. 4ème la dernière fois contre les mêmes, il avait bien terminé et son entourage a fait quelques réglages. Il est drivé par Éric Raffin.



Prix d'Amérique : déjà six qualifiés

Après les deux dernières préparatoires, trois Guarato, deux Allaire et le Suédois Ringo Starr Treb ont leur billet en poche. Dimanche 24 décembre, deux places seront à prendre dans le Critérium Continental et le Tenor de Beaune, qui sera un beau quinté avec 15 partants. On y reviendra avec des vidéos.

Comment se détendent-ils durant les courses ?

David Thomain jouait mercredi 20 décembre au baby foot installé dans un des vestiaires avec l'envie de gagner.

Équidia Life va s'arrêter

C'est hélas presque la fin pour la chaîne de l'équitation puisqu'aucun repreneur ne s'est manifesté pour partager ses charges d'exploitation. Je pense à l'ami Kamel Boudra, qui s'était totalement investi dans l'aventure et qui est bien triste.

Les amendes tombent à Vincennes

Surtout au départ des épreuves où une trop rapide mise en jambes est sanctionnée par deux jours de suspension. Plusieurs têtes d'affiches n'y échappent pas et il y aura des absents de renom dans la dernière semaine de l'année.

EpiqE lance une nouvelle application gratuite

Baptisée EpiqE Hippodrome Connecté, elle rassemble toutes les données associées aux courses premium, aussi bien au galop qu'au trot. Cela concerne 10.000 épreuves et 130 hippodromes, et touche aussi bien les conditions de courses que les ferrures, ou encore des statistiques sur les partants et le replay de la course choisie. À suivre.