VIDÉOS - Critérium Continental/Prix Ténor de Beaune : quatre chevaux analysés

Préparez au mieux la très belle réunion de dimanche 24 décembre à Vincennes, qui comprend deux courses qualificatives pour le Prix d'Amérique 2018 (dimanche 28 janvier).



Le Critérium Continental, une épreuve de vitesse sur 2.100 m, se dispute en 5ème course (15h30), avec 17 partants dont un favori, Django Riff (le 7), entraîné par Philippe Allaire. Franck Nivard, lui, entraîne et drive le 11, Doberman. Il présente ses chances.



Le Prix Ténor de Beaune, la 6ème course (16h10), est le quinté avec 15 partants sur 2.700 m. Là aussi le vainqueur disputera le prochain Prix d'Amérique. Franck Nivard sera encore au départ, avec Wild Honey (le 15). Ses adversaires sont notamment Alexandre Abrivard avec Twister Bi (le 14) et Pierre Vercruysse sur Cobra Bleu (le 7).

Critérium Continental : Franck Nivard présente Doberman

"C'est un bon petit cheval. Il est régulier, fait toutes ses courses. Là, il vient de faire une bonne rentrée. Normalement il devrait courir en progrès. Ce n'est pas une première chance mais il a le droit d'être dans le quinté".

Critérium Continental : Franck Nivard présente Doberman

Prix Ténor de Beaune : Franck Nivard présente Wild Honey

"Elle m'avait bien plu quand je lm'avais drivé une fois dans le Belgique. Il n'y avait pas trop de train mais elle avait bien fini, c'est une jument qui a de la vitesse (...) Si elle a un bon parcours et que ça ne roule pas trop, pourquoi pas pour une place".

Prix Ténor de Beaune : Franck Nivard présente Wild Honey

Alexandre Abrivard présente Twister Bi

"C'est un réel plaisir de s'asseoir à son sulky. C'est un cheval très délicat, il faut partir bien souvent derrière les autres, mais après on sait qu'il a une grande classe".

Prix Ténor de Beaune : Alexandre Abrivard présente Twister Bi

Prix Ténor de Beaune : Pierre Vercruysse présente Cobra Bleu

"Le cheval est toujours sur le retour. Neuf mois d'arrêt, deux mois d'immobilisation au total, c'est énorme. Il est en bonne santé, il a mal nuil part, sauf qu'il n'a pas retrouvé le jeu de jambes d’antan (...) Je pense qu'il revenir à son meilleur niveau mais il me faut du temps".

On a qu'une 6e ou 7e chance Pierre Vercruysse

"Vu l'opposition, on a qu'une 6e ou 7e chance, donc on va s'appliquer à lui donner un bon parcours, avec un objectif de finir dans les 5 premiers parce que c'est un événement".