Pas de victoire pour Antoine Griezmann, Le petit frère de Bold Eagle en piste

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 22 décembre.

Quatre chevaux analysés pour la superbe réunion de dimanche 24 décembre à Vincennes dont trois pour le quinté, le Prix Ténor de Beaune. À voir et revoir.

Pas de victoire pour Antoine Griezmann

Fleirel Vedaquaisn'a terminé que 5ème du Prix Emmanuel Margouty, une course de 2 ans, vendredi 22 décembre à Vincennes. Les deux grands favoris ont par ailleurs été disqualifiés. Le trotteur du footballeur a fait une grosse faute devant les tribunes puis, remis, est revenu dans le peloton mais sans faire illusion.



C'est le cheval entraîné par l'Espagnol Guillermo Roig-Balaguer, File Gin, qui s'est imposé à 60/1 devant un bon Thierry Duvaldestin, Fifty Kalouma, et un Franck Nivard, Fast des Brousses. D'une manière générale, il y a eu de grosses cotes ce vendredi 22 décembre sur l'hippodrome, sauf dans le quinté où trois juments en vue ont fait le tiercé.

Le petit frère de Bold Eagle samedi 23 décembre

À Vincennes. Il s'appelle Cash and Go, dépend du même entourage que le crack et ne fait que progresser. Il parait incontournable dans un Pick 5, le Prix Constant Hervieu, la 6ème épreuve du jour.

Que des noms sympathiques à Pau

Samedi 23 décembre. La 8ème course, le Prix de San Sebastian-Donostia, peut inspirer avec au départ sur les haies Doux Dingue, Openbar, Rancunier, De Temps en Temps ou Dupont Dupont (pour les amateurs de Tintin). À chacun les siens. Dans la même réunion, Jonathan Plouganou a pris son joker. Il est vrai qu'on est en fin d'année et qu'il a été mis sur la touche plusieurs mois.