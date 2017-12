+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 25 décembre.

Jonathan Plouganou se plaint de la clavicule

Le jockey d'obstacles est tombé lors de la première course de Pau et le médecin pensait à une fracture effectivement de la clavicule, ce qui peut nécessiter hélas pour lui plusieurs semaines d'arrêt. Il a été transporté à l'hôpital pour y subir des examens plus approfondis et a été remplacé le reste de la réunion.

Peut-être la rhino pour Siver Axe

La bon sauteur de Patricia Butel a peut-être une rhino, ce qui explique que ses chevaux n'aient pas couru dimanche car dans ce cas on isole toute l'écurie. Selon l’entraîneur son cheval va mieux et ses pensionnaires pourraient de nouveau revenir en piste dans les prochains jours.

Elle ira à l'Amérique

Comme attendu, Christophe Feyte l’entraîneur de Doria Desbois qui a remporté à 4 ans le Critérium Continental dimanche, a confirmé la présence de sa jument dans la belle. Il la drivera lui-même car Matthieu Abrivard, à laquelle elle était associée, sera lui au sulky de Briac Dark, comme convenu avec Thierry Duvaldestin.

La tirelire n'est pas tombée

Dommage, car c'était dans le Ténor de Baune une arrivée de favoris mais personne n'a eu le numéro plus pour bénéficier des 10 millions d'euros.

Une nouvelle fois, un bon Noël à tous avec des gagnants

Et puis encore une fois bon Noël à tous avec des gagnants, et notamment à ma plus fidèle supportrice qui se donne la peine de me donner chaque jour des encouragements. En cette fin d'année, je pense aussi à la famille de Jérôme Bernardet qui nous a quitté en février dernier.