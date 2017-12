VIDÉOS - Des stats de fin d'année...

+

Trois inters pour ce beau quinté de dimanche et un bonus de JMB. À voir et revoir...

Attention ce beau Prix de Bourgogne est la 6ème course de Vincennes vers 16H10 avec une tirelire de 10 millions d'euros au Pmu puisque c'est de nouveau une épreuve EpiqE série ..

JMB fêté

Encore une belle initiative du trot pour celui qui a donc remporté cette année un 19 ème Sulky d'Or à 45 ans .IL a été sacré une première fois en 1998 ( comme d'autres au foot ) et n'a été détrôné qu'une fois l'année d'après par Jos Verbeeck . Depuis 2000 il est donc toujours tête de série malgré quelques problèmes de santé et une écurie à faire tourner .

A noter que cette année par exemple il a remporté 60% de ses succès en province , ce qui veut dire qu'il est partout à la fois .



JMB c'est près de 6000 victoires au total et 3 succès notemment dans le Prix d'Amérique avec Mony Maker , Kesaco Phédo et Up and Quick et c'est aussi un formateur hors pair dont les derniers concernés sont Alexandre Abrivard et le jeune Jean -Yann Ricart . La 3ème course du jour est le Prix du Sulky d'Or et il sera donc fêté par les officiels et le public présent comme il se doit ..

Des stats de fin d'année ...

Donc Alex Abrivard a remporté le titre de meilleur cavalier au monté 2017 et Christophe Lemaire sa 1ère Cravache d'Or au Japon alors que Soumillon en est lui à la 9e. Pour le reste, Paris Turf publie ce samedi des classements exhaustifs.



En obstacle, c'est l'écurie Papot qui a gagné le plus d'argent devant Magalen Bryant et Simon Munir. Guillaume Macaire sans surprise est le meilleur entraîneur avec près de 8, 5 millions de gains pour ses chevaux. Personne ne fait mieux dans les 3 disciplines. Pour les cavaliers Bertrand Lestrade est le meilleur devant Kevin Nabet et Jonathan Plouganou.



En plat, grâce à Enable Khalid Abdullah est le meilleur propriétaire devant Godolphin et l'écurie du Qatar. Les Wertheimer sont quatrièmes devant l'Aga Khan. André Fabre est le meilleur entraîneur devant Jean Claude Rouget et derrière Soumillon, on trouve chez les jockeys PC Boudot, Maxime Guyon et Mickael Barzalona.