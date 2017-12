Chute d'Alfas Da Vinci et Call Me Keeper, les deux favoris du quinté

+

Réagir

Chute des deux favoris du quinté

Alfas Da Vinci et Call Me Keeper étaient tous les deux en queue de peloton. Quand le premier commençait à se rapprocher, avec le second dans son sillage, il a fait un écart qui a provoqué leur chute.



Alfas, gravement blessé, a du être euthanasié et on a eu peur pour Pierre Vercruysse, évacué par l'ambulance. Il souffre de la cheville : on ignore s'il pourra être présent dimanche au sulky d'Anna Mix.



Bjorn Goop, le driver d'Alfas, n'a rien ni Call Me Keeper. Du coup, les chevaux de tête ont été au bout mais la dernière minute A Nice Boy a penché à la fin sous l'effort et a du se contenter de la 5e place.



Delphine Besse remporte le Prix Yvonnick Bodin

Elle était en selle sur le bouillant Arlington Dream qu'elle a su garder au trot jusqu'au poteau. La jeune cavalière monte depuis plusieurs semaines chez Philippe Allaire, ravie de remporter la course pour la première fois. Caduceus des Baux a déçu en ne terminant que 4e de la course derrière Vrai Voyou et Américaine.