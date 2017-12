Bold encore second, battu par Propulsion

+

Propulsion, adepte des parcours de vitesse, s'est très vite retrouvé en tête à la corde. Bold, quant à lui, a du voyager à l'extérieur et cela a fait la différence sur un parcours réduit ou les deux ont nettement devancé leurs adversaires.



Briac Darc, et cela me fait plaisir, a terminé bon 3e, alors qu'il n'est pas encore à 100% devant la brave Billlie de Montfort, toujours là, et le surprenant Day Or Night In, venu chiper la 5e place à Belina sur ses fins. Je vous indiquais ce beau quarté dans le désordre en 7 avec 2 inters dans les 5, celles de Nivard et Abrivard (Briac).



Les commentaires

On connait 9 des qualifiés pour l'Amérique : Bold, Propulsion, Readly Express, Valko Jenilat, Bird Parker, Charly du Noyer, Briac Dark, Ringostarr et la cadette Doria Desbois. Dans deux semaines aura lieu la dernière préparatoire, le Prix de Belgique.



Les mauvaises notes

Akim non partant, cela s'annonce difficile comme pour Amiral Sacha dernier et Voltigeur de Myrt. Lionel, Belina vont devoir cravacher, Bird ne s'est pas beaucoup fatigué lui comme Ringostarr. À noter la belle tentative d'Anna Mix, 8e, après une absence de plusieurs semaines mais elle ne pourra courir la belle, on le sait.