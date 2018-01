Un nouveau tournoi mis sur pied par les dirigeants du trot

+

Réagir

Comme annoncé le Triptyque après la Triple Couronne

Nous étions les premiers en effet à l'avoir signalé. En parallèle aux primes accordées pour le vainqueur de l'Amérique, du France et du Prix de Paris, un nouveau tournoi vient d'être mis sur pied par les dirigeants du trot. Il concerne les 3 meilleures courses monté de l'hiver, à savoir dimanche prochain, le Prix du Calvados, puis le Cornulier le 21 janvier et le Prix de l'Ile-de-France le 4 février. Le trotteur qui remportera les 3 épreuves touchera 100.000 euros et les entourages seront également récompensés.

La grande course monté est encore très ouverte cette année même si Traders en est maintenant le favori. Quelques bons trotteurs attelé devraient d'ailleurs tenter l'aventure dont, on vient de l'apprendre, Draft Life, la seconde du Critérium Continental.



Fabrice Souloy toujours dans l'attente

Il devait retrouver sa licence au début de l'année après l'affaire du Cobalt mais a été lourdement sanctionné en Scandinavie pour les mêmes faits. Les commissaires du trot ont donc décidé de se donner le temps de la réflexion et ses chevaux sont donc toujours entraînés par son beau-frère Philippe Billard.



Quelques réactions après le Bourgogne dimanche dernier

JMB n'est ni satisfait ni déçu par le comportement de Belina Josselyn toujours ferrée dans ces préparatoires. Elle a terminé 6ème sur un parcours qui ne lui convenait pas.



C'est la déception en revanche pour l'entourage d'Akim du Cap Vert à qui il manque toujours 16.000 euros pour disputer la belle et pour celui de Voltigeur de Myrt puisque le champion court mal en ce début d'hiver.

Uza Josselyn un peu boiteuse courra elle la veille de l'Amérique le prix du Luxembourg. En revanche c'est la satisfaction pour les proches de Briac Dark, qualifié sur un parcours à priori pas avantageux.