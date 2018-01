1

Commentaires

Encore des surprises au Quinté

Pendant que l'on supprime des postes sur l'hippodrome (voir édito), les arrivées surprises s'enchaînent. Personne n'a trouvé la bonne combinaison du quinté de ce jeudi avec une lauréate à près de 60/1 et une 4ème à plus de 100/1. No comment.

Les lauréats de l'année honorés dimanche à Vincennes

Pour les chevaux Bold Eagle bien sûr mais aussi Ecu Pierji et Emining d'Oliverie, Aubrion du Gers, Carat Williams, et Cyprien des Bordes. Leurs entourages seront récompensés.



Des problèmes de fin de mois pour le Qatar ?

Selon Paris Turf quelques entraîneurs (discrets) n'ont pas été payés en Angleterre et en France par l'entité Al Shaquab Racing. La situation devrait se normaliser selon un responsable de l'émirat mais évidemment cela fait tâche pour un pays qui a l'habitude de sortir son chéquier.

Suite du rattrapage à Deauville après les intempéries

Avec 14 courses ce vendredi. Dans le quinté, le 9 April First est non partante.

Stéphane Meunier en première ligne pour succéder à Christian Bazire

À la tête du Syndicat des entraîneurs que l'oncle de JMB a décidé de quitter en Février prochain. Stéphane Meunier est le fils d'André Meunier et il a dans son écurie Adelia de Mélodie en fer de lance qui, il l'espère, devrait courir le mois prochain le Prix de l'Ile de France au monté, ce qui ne l'empêchera pas d'essayer de prendre un chèque dimanche dans le quinté Prix de Lille.

Le concours

Merci de vos vœux. Je vais essayer de voir avec les responsables ce qui va et ne va pas. Promis.