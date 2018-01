VIDÉOS - Prix Bold Eagle : trois interviews pour le quinté du dimanche 7 janvier à Vincennes

+

Préparez au mieux le quinté du dimanche 3 décembre à Vincennes, le Prix Bold Eagle - Crack des Cracks 2017 (Prix de Lille) avec trois interviews. Charles Bigeon présente le 9, Afghan Barbes, Gabriele Gelormini le 16, Vasco de Viette, et Patrick (le bras droit de l’entraîneur Stéphane Meunier) le 2, Adelia de Melodie.





Il s'agit de la 4ème course de la réunion 1, vers 15h15. C'est une épreuve de vitesse sur 2.100 m avec autostart et 18 concurrents bien connus dans les quintés. Les 9 premiers s'élancent en 1ère ligne derrière la voiture et les 9 autres en seconde. La course est très ouverte avec des étrangers de qualité.

Charles Bigeon présente Afghan Barbes

"Je pense qu'il est aussi bien sur 2.100 m que sur 2.700 m, estime le driver de celui qui se présente comme le favori. Après ça dépend du déroulement des parcours". Charles Bigeon se méfie de la concurrence : "Il y a des bons chevaux, on n'est pas à l'abri".

Ça reste un très bon cheval qui a une bonne chance Charles Bigeon

Néanmoins, Afghan Barbes "a très bien récupéré", cette course est une "suite logique de son programme" et "ça reste un très bon cheval qui a une bonne chance".

Gabriele Gelormini présente Vasco de Viette

"C'est un cheval de vitesse", souligne d'entrée l'Italien. "Il était très bien la dernière fois, c'est un peu de ma faute (...) Il faut le reprendre. Forcément, pour gagner, ça va être compliqué mais pourquoi pas 4ème ou 5ème".

Patrick présente Adelia de Melodie

"Elle est en plein sur son parcours, va être déferrée des quatre, est très très bien, très souple, se félicite le lad. Ses ennuis de santé sont derrière elle". Le bras droit de Stéphane Meunier (actuellement en Chine) vise lui aussi une 4ème ou 5ème place. La raison : "On va surtout l'économiser pour trouver une belle course monté. On prépare le Prix de l’Île-de-France si ça tient".