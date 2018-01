Daniele Porcu : déjà un décès attristant en 2018

1

Trois interviews pour le beau quinté de dimanche 7 janvier à Vincennes, avec un favori et deux outsiders analysés. À voir et revoir car il s'agit de la plus belle course de la journée.

Ça peut s'arranger

J'ai reçu une assurance concernant les cartes bancaires en semaine sur l'hippodrome de Vincennes. Le bureau avait été fermé sauvagement sans annonce. Il devrait rouvrir. Je vous tiendrais au courant la semaine prochaine.

Cela devrait s'éclaircir également pour le concours de pronostics sur le site

J'ai activé toutes les personnes pouvant intervenir afin d'être clair sur les conditions, les points et les calculs des gagnants. J'attends un retour rapidement (j'espère).

15 jours pour tout le monde

Je vous ai parlé de cette erreur de parcours à Pau mercredi dernier, où tous les paris avaient dû être remboursés. Et bien tous les cavaliers de la course ont été sanctionnés de 15 jours de mises à pied, aussi bien le premier fautif que le dernier.

Doria Desbois ne courra pas le Prix d'Amérique

Hélas pour son entraîneur du Sud-Ouest. La lauréate du Critérium Continental, avec Matthieu Abrivard, a un hématome à la suite d'un coup, et comme elle n'a que 5 ans son entourage a préféré la ménager et ne pas prendre de risques pour la suite de sa carrière. C'est une place qui se libère donc pour l’événement du dimanche 28 janvier.

Déjà un décès attristant en 2018

Celui du jockey italien Daniele Porcu, qui faisait carrière en Allemagne. Il souffrait d'un cancer qui l'a emporté et n'avait hélas que 34 ans.

Un remplacement qui coûte cher

Le jeune Charley Mottier a remplacé au pied levé hier un de ses collègues non présent à Vincennes. Il n'aurait pas dû. Responsable de faux départ et d'une faute d'allure, il a écopé de 350 euros d'amende et de deux jours de suspension, ce alors que son trotteur n'a terminé que 6ème de l'épreuve. Pas de chance.