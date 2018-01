Le PMU en Chine avec Emmanuel Macron

+

Le PMU en Chine avec Macron

Le président par intérim du PMU, Alain Resplandy-Bernard, fera partie, comme son prédécesseur Xavier Hurstel, de la délégation de patrons qui va accompagner Emmanuel Macron la semaine prochaine dans un voyage officiel en Chine. Les jeux sont toujours interdits là-bas mais plusieurs pays comme l'Australie et l'Angleterre sont à l’affût d'une éventuelle ouverture, la France également qui y a déjà plusieurs antennes.

Une belle clôture à Cagnes sur Mer

C'est la fin dimanche en effet du meeting d'obstacles, le trot va prendre la relève dans les jours qui viennent. 7 épreuves ont lieu en réunion 3 à partir de 13h dont un groupe 3, le Grand Prix de la Ville-Prix Bernard Sécly et 3 listes. Dans la belle, le Képa Capivari est le favori devant le Seror The Reader. Dans les autres, j'ai relevé les noms d'Energy d'Olivate (Windrif), de Bounwell (Cottin), de Quart de Rhum (Fouin) et de Desaguadero (Fertillet).



À Vincennes, on reprend les 4 ans

Ermining d'Oliverie qui vient de remporter sur le tapis vert le Critérium des 3 ans retrouve les 2 Guarato : Eridan et Ecu Pierji . À noter de la galette pour tous ce dimanche, enfin pour les premiers arrivés sur le champ où, on l'espère, la carte bleue marchera, et que l'ensemble du programme de trot est intéressant avec en vedette le prix du Calvados (voir édito).