Confirmation et réhabilitation au monté à Vincennes

Le Prix du Calvados est l'épreuve principale de dimanche à Vincennes. C'est un groupe 2 fermé aux hongres qui est une préparatoire au Prix de Cornulier, la grande épreuve monté du meeting d'hiver. Il y a deux nouveautés cette année.



Tout d'abord, les trois premiers de l'épreuve sont qualifiés d'office pour la belle dans 15 jours. Et ensuite, le trotteur qui réussit à remporter cette course, puis le Cornulier et enfin le Prix de l'Île-de-France le 4 février gagne un bonus de 100.000 euros. C'est le nouveau challenge baptisé Tryptique qui vise à avoir des partants de qualité au départ.





Ils sont 13 ce dimanche, tous au même poteau des 2.850 m. Quelques points d'interrogation pourraient être levés à l'occasion de cette répétition générale. Les voici. Traders va-t-il continuer sur sa lancée ? Le champion d'Alain Roussel est invaincu au monté en deux tentatives et il s'est imposé nettement à chaque fois. Il a des problèmes de bouche, m'a dit son propriétaire, et les réglages marchent mieux dans cette spécialité. S'il s'impose, il sera le favori logique de la course.



Bilibili va-t-il confirmer son retour en forme ?

Longtemps malade, ce bon élément de l'écurie Abrivard vient de manifester du mieux. Il est associé au nouvel Etrier d'or. Quel visage va montrer Bellissima France ? La jument, lauréate l'an passé du Cornulier, a été disqualifiée à deux reprises cet hiver. Elle doit mieux faire pour rassurer son entourage.





Enfin, dans quelle forme sont les bons seconds couteaux ? Il s'agit d'Attentionally, d'Athéna de Vandel, de Moving On, et d'Alpha Saltor. Tous peuvent prétendre terminer dans les trois premiers comme Bohémian Rhapsody de Levesque en gros progrès. Réponses pour tout cela vers 15h50. Une belle course.