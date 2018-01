+

De bonnes notes hélas dans le quinté

Où l'intermittente Venus de Bailly est venue brouiller les cartes en prenant la 3e place derrière Attacus et le régulier Afghan Barbès encore battu sur une pointe. Bel Avis, 7e, est à créditer d'une superbe ligne droite. Après enquête, il a une bonne course vers le 20 janvier. Il faudra le jouer car il sera cette fois sans doute déferré des 4.



Carabinieri a, lui, trébuché au début de la ligne droite et gêné Caid Griff, ma dernière minute, qui avait beaucoup de ressources. Ils ont été tous les deux disqualifiés mais Caid est vraiment à reprendre. En revanche, Vasco de Viette devrait descendre de catégorie car il est surclassé.

Bounwell et The Reader bons gagnants à Cagnes

Pour la dernière du meeting d'obstacles, le premier a remporté le Grand Steeple et le second a gagné de peu le Grand Prix de la ville en empêchant ainsi François-Marie Cottin de faire le doublé avec Capivari battu à la photo. Le vainqueur est entraîné par Mickael Séror qui s'affirme dans la spécialité.

Nuncio restera une arlésienne

Attendu l'an passé puis cette année dans le Prix d'Amérique, le trotteur scandinave de Stéfan Mélander ne courra plus. Son entourage a décidé, après des ennuis de santé de privilégier sa carrière d'étalon. Cela libère une place pour la Belle dans trois semaines, où Redaly Express, le vainqueur du Ténor de Baune, sera lui bien présent contre les bons avec Bjorn Goop.

Les nouveaux programmes d'Equidia

Ils commencent donc ce lundi dans un nouveau studio et avec un nouveau logo. Il n'y a plus hélas qu'une seule chaine, Equidia Life ayant cessé d'émettre.