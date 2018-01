Timoko fêté à Vincennes, Alexandre Abrivard sanctionné

+

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le lundi 8 janvier 2018.

Concours de pronostics : c'est réglé en principe

Chose promise, chose due. Il y avait quelques problèmes récemment qui, m'a-t-on dit, sont réglés, et le formulaire de contact, en cas de problème, est actif pour une réponse. Espérons que cela fonctionne et bonne chance à tous.

Timoko fêté à Vincennes dimanche prochain

Il sera honoré par les dirigeants et le public, qui pourra faire des photos-souvenirs près de son box notamment. Il sera également sur la piste après le Prix de Belgique. Un hommage mérité pour celui qui, à 11 ans, a disputé 101 courses pour 36 victoires dont deux fois l'Elitloppet, et récolté plus de 5 millions de gains.

Alexandre Abrivard sanctionné

De trois jours de mise à pied pour être jugé responsable de la faute de Carabinieri dans le quinté de dimanche 6 janvier à Vincennes, le Prix Bold Eagle, qui, par contre-coup, a mis hors course ma dernière minute, Caid Griff. En revanche, sa jument, Venus de Bailly, a été laissée à la 3ème place de l'épreuve. Il pourra quand même monter Bilibili dans le Prix de Cornulier (dimanche 21 janvier à Vincennes) puisque les sanctions ne s'appliquent pas pour des courses de groupe.

Horaire précoce mardi 9 janvier à Vincennes

C'est bizarre. La réunion commence à 12h pour terminer à 16h30. D'habitude, on va jusqu'à 17h30. Je ne sais pourquoi. En tout cas, le quinté, en 4ème course, se dispute toujours à 13h47.