Voici les coulisses de Bernard Glass pour le mardi 9 janvier 2018.

Équidia version Afflelou

La chaine a évolué en ce début d'année, et en attendant d'en savoir plus je me contente de ce que je vois et en l'occurrence vois peu. La ligne des rapports est quasi illisible car trop petite pour ceux qui, comme moi, sont myopes même corrigés. Un petit effort serait le bienvenu pour des turfistes qui aiment bien savoir ce qu'ils ont touché.

Pierre Vercruysse est dur au mal

Je l'ai rencontré à Vincennes avec des petites attelles sur sa jambe droite, là où il a été touché lors d'une chute spectaculaire il y a 10 jours. "Plutôt que de me morfondre chez moi, m'a-t-il dit, j'ai repris", et ma foi très bien si l'on en juge encore sa 5ème place dans le quinté de mardi 9 janvier. Il sera d'ailleurs l'un des favoris de la course de mercredi 10 janvier à Cagnes-sur-Mer mais il en a pour deux mois, a-t-il ajouté, avant que tout revienne dans l'ordre.

Belle réunion dimanche 14 janvier à Vincennes

Avec le Prix de Belgique, la fête à Timoko et aussi des initiatives pour les turfistes qui pourront, dans le grand hall, s'opposer à des journalistes professionnels dont votre serviteur sur les courses à venir. Je vais travailler encore plus les pronos.

De nouveau un quinté surprise à Vincennes

Où les favoris ont déçu, mardi 9 janvier, dans le Prix du Limousin. Aucun pronostiqueur, dans ce que j'ai vu, n'a trouvé la bonne combinaison. Donc, comme hier on peut penser que les spots auront pallié les pros. D'après une étude récente, 25% des paris effectués dans les quintés le sont au hasard, ce que malheureusement je comprends de plus en plus.