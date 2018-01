VIDÉOS - Trois interviews pour préparer le Grand Prix de Belgique 2018

+

Réagir

Préparez au mieux le quinté du dimanche 14 janvier 2018 à Vincennes avec trois interviews vidéos. Il s'agit du Grand Prix de Belgique, la dernière des préparatoires au Prix d'Amérique, qui se déroulera le dimanche 28 janvier, toujours à Vincennes. La tirelire du PMU s'élève à 10 millions d'euros.





Ils seront 15 (et non plus 16) au départ à 16h10, tous au même poteau des 2.850 m. Franck Nivard fait le point sur la forme de Bold Eagle (le 15), deux fois 2e cet hiver et qui aimerait bien enfin remporter sa course. Matthieu Abrivard présente les chances de Briac Dark (le 5) et Jean-Philippe Monclin celles de Bird Parker (le 14).



Sur le papier, cela pourrait être une course un peu bizarre avec des participants déjà qualifiés pour le Prix d'Amérique qui peuvent en garder sous les sabots et d'autres qui peuvent décrocher une des places restantes (les 3 premiers de l'épreuve seront encore qualifiés), notamment Belina Josselyn avec Jean-Michel Bazire.



A priori, Bold Eagle devrait livrer un match avec le Suédois Readly Express, impressionnant pour ses débuts à Paris (hélas, Björn Goop n'a pas voulu parler).

Franck Nivard présente Bold Eagle

"Le cheval est bien, il vient de très bien courir dans le Bourgogne (battu par Propulsion, ndlr). Je me suis retrouvé peut-être un rang trop loin pour espérer gagner. Je trouve qu'il a très bien fini. Le cheval est sur la montante. Et puis là on va essayer juste une plaque, ça va l'alléger. Si ça passe, ça peut être très bien".

Si ça se passe bien, il ne va pas être loin de la vérité Franck Nivard

"Il est mieux en courant caché. Je ne vais pas lui redonner une course dure à 15 jours du Prix d'Amérique, ça ne sert à rien. Je vais courir sagement et le faire finir, comme je le fais à peu près tout le temps. Mais bon, si ça se passe bien, il ne va pas être loin de la vérité.

Grand Prix de Belgique 2018 : Franck Nivard présente Bold Eagle Préparez au mieux le quinté du dimanche 14 janvier 2018 à Vincennes.

Matthieu Abrivard présente Briac Dark

Briac Dark a décroché sa place pour la "Belle" en terminant 3e du Grand Prix de Bourgogne. "Avant le coup, c'était le Belgique qu'on avait en point de mire pour se qualifier, révèle le jockey. Tant mieux. L'autre jour, le cheval a vraiment fait une belle perf. Le déroulement de course a été favorable mais il a été bon, il a fourni deux efforts pendant le parcours et s'est vraiment bien relancé pour finir. C'est vraiment de bon augure".

On aborde le Belgique beaucoup plus serein Matthieu Abrivard

"Maintenant, on aborde le Belgique beaucoup plus serein. On va essayer de le provoquer dans des endroits où il est un peu difficile, notamment en partant où ce n'est pas son point fort. On va essayer de le découvrir encore un peu plus (...) Ce sont des petits réglages à effectuer". Cela ne l’empêche toutefois pas de viser une place dans les 5 premiers.

Grand Prix de Belgique 2018 : Matthieu Abrivard présente Briac Dark Préparez au mieux le quinté du dimanche 14 janvier 2018 à Vincennes.

Jean-Philippe Monclin présente Bird Parker

Lui aussi est déjà qualifié pour l’événement du dimanche 28 janvier. "Il est à sa forme optimale, c'est pour ça que dimanche on va s'évertuer à faire une course calme. Tout est réglé. Il n'y a plus qu'à attendre" le Prix d'Amérique.