Début du meeting de plat à Cagnes-sur-Mer, Benoit Cornu quitte le PMU

+

Réagir

Voici les coulisses de Bernard Glass pour le vendredi 12 janvier 2018.

Nos vidéos

trois interviews pour le beau quinté de ce dimanche 14 janvier à Vincennes, le Grand Prix de Belgique, la dernière préparatoire au Prix d'Amérique. Une occasion d'avoir de dernières nouvelles de Bold Eagle. À voir et revoir.

Grand Prix de Belgique : absents et demi-surprises

Propulsion et Twister Bi n'en sont pas, de même que Akim du Cap Vert, blessé, qui doit faire une croix sur le Prix d'Amérique (dimanche 28 janvier). Quatre des favoris déjà qualifiés sont, eux, ferrés, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas forcer leurs talents à deux semaines de la grande épreuve. Il s'agit de Valko Jenilat, Bird Parker, Lionel et Charly du Noyer. Attention pour le pronostic.

Belle réunion à Vincennes dès ce samedi 13 janvier

Avec deux groupes de qualité dont un, le Prix Maurice De Gheest, qui est un superbe Pick 5. Il réunit les meilleurs 4 ans du moment dont un certain Fleirel Vedaquais, propriété d'Antoine Griezmann. Delia du Pommereux et Dreammoko sont, eux, les favoris du Prix de Croix.

Enfin un quinté de favoris à Vincennes

Ce vendredi 12 janvier dans le Prix de Mauriac. Il n'y manque que le 1er de la liste, Dostoïevski (13e), entraîné par Jean-Michel Bazire. Tous les autres ont répondu présents, dont le gagnant Delloro Vedaquais.

Benoît Cornu quitte le PMU

Quelques semaines après Xavier Hurstel, Benoit Cornu quitte la direction de la communication du PMU après 10 ans dans l'entreprise. Il va dans un groupe coté en bourse. Le chantier s'agrandit donc pour l'entreprise qui doit désigner un nouveau président - l'actuel par intérim, Alain Resplandy-Bernard, est partant -, et dans le cas où il serait nommé, un nouveau directeur général et donc un nouveau responsable de la communication. On attend des annonces d'ici à la fin du mois.

Début du meeting de plat à Cagnes-sur-Mer

Après le trot, le galop donc et pour un peu plus d'un mois. 19 réunions Premium sont prévues dont 9 quintés. Christophe Soumillon sera présent dès ce samedi 13 janvier, après avoir repris deux jours plus tôt à Dubaï.