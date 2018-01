2

Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass du samedi 13 janvier 2018.

Merci de vos commentaires sympathiques

Des commentaires sympathiques pour RTL et moi à l'occasion de la nouvelle Equidia. Je suis touché et sachez que je vais encore essayer d'être un bon pronostiqueur et de vous informer sur ce qui va ou ne va pas dans ce monde hippique, en toute impartialité. Je vous renouvelle mes vœux de santé et réussite à tous, très sincèrement.

Nos vidéos

Encore trois inters pour le superbe quinté de ce dimanche 14 janvier à Vincennes avec tout ce qu'il faut savoir notamment sur Bold Eagle. À voir et revoir.

Tout aussi sur le quinté de ce dimanche

Il y a une tirelire de 10 millions d'euros au PMU puisque c'est la 6e et avant-dernière épreuve EpiqE série au trot (la dernière étant l'Amérique). C'est la 6e course et son départ pour les 15 partants a lieu vers 16h10. À noter la présence sur place de l'actrice Laëtitia Milot qui joue dans Plus belle la Vie.

Deux hommages encore dimanche à Vincennes

Le premier mérité pour Timoko qui sera présent en chair et en os. À 11 ans, le jeune retraité œuvre désormais au haras (avec réussite). Le public pourra l'approcher et se prendre en photo à ses cotés dans une zone dédiée, et il fera également 2 tours d'honneur bien mérités. Sa carrière se résume par 8 ans de compétition, 6 participations au Prix d'Amérique avec des places d'honneur, 2 Elitloppet remportés comme au total 36 victoires dont 15 de Groupes 1, pour un total de gains record de plus de 5 millions d'euros. Salut champion...



Autre hommage : celui des turfistes qui seront associés à la journée et pourront pour certains suivre les épreuves de près et rencontrer la plupart des acteurs, pros et journalistes. À ce propos, les deux fédérations de turfistes viennent de fusionner en une seule association.

Les vainqueurs des deux groupes

Du bel ouvrage pour JMB dont Davidson du Pont a remporté le prix de Croix pour sa première tentative à ce niveau contre les meilleurs D. Il est en plein épanouissement alors que cela va mal pour Doberman et autre Dijon. De son côté le Allaire Feeling Cash distancé la dernière fois s'est imposé chez les 3 ans mâles (en attendant la course de dimanche des femelles). Il a devancé le Duvaldestin qui ne fait que progresser et qui était mon favori : Fifty Kalouma. Les deux sont des fils de Ready Cash comme demain Bold et Readly Express !