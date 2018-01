Twister Bi encore incertain pour le Prix d'Amérique

2

Commentaires

Voici les coulisses de Bernard Glass du dimanche 14 janvier 2018.

Twister Bi encore incertain pour la Prix d'Amérique...

Le bon Suédois de l'Américain Jerry Riordan a des problèmes qui retardent en ce moment son entrainement, à tel point que c'est l'incertitude dans son entourage, hélas. Il doit être le partenaire d'Alexandre Abrivard dans la course dont il est encore l'un des favoris. Attention donc... De son côté, Oasis Bi a terminé second de sa course de rentrée et selon son entourage il sera bien présent pour la Belle le 28 janvier prochain.

Ready Cash extra avec les 3 ans

Quatre de ses produits ont pris les 4 premières places de la course pour poulains samedi et ce dimanche Fly With Us est restée invaincue chez les pouliches. C'est assez exceptionnel. Et très fort avec les chevaux d'âge puisque les 3 premiers du Belgique sont ses enfants. Extraordinaire.

Timoko applaudi à Vincennes

Comme prévu, le champion a été ovationné après la 3e course et le public a apprécié également de confronter ses choix avec les journalistes. Une double belle initiative.

Bien les vidéos...

Avec la victoire de Jean-Philippe Monclin qui était pourtant réservé mais qui s'est imposé de bout en bout devant Franck Nivard. La troisième, celle de Matthieu Abrivard, n'est pas là et je ne sait quoi dire de sa course.

Une belle leçon d'hypocrisie

Philippe Allaire, qui ne souhaite pas répondre à mes questions quand je l'approche, a voulu faire le cake sur le podium en regrettant que Bird Parker n'ait pas été dans mes pronos du Belgique. J'avais interrogé son driver qui, comme lui dans les gazettes, laissait entendre qu'à 15 jours et ferré, on n'allait pas donner une course dure au champion. Du coup, j'avais dans cette épreuve piège choisi un pronostic audacieux avec le 4e à grosse cote.



Bon, je me suis trompé, et je ne suis pas le seul puisque son trotteur s'est imposé à 40/1 en n'étant pas attaqué d'ailleurs. Voilà, cela m'apprendra à écouter certains pros ! Et cela prouve aussi que, bien que ne voulant pas parler à RTL, il écoute la radio. Eh bien qu'il sache que je trouve sa réaction nulle !